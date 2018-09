La Pallanuoto Sport Management torna in acqua: “Inizia una fase nuova”

È una stagione completamente nuova quella che sta per iniziare per la Sport Management. Squadra, obiettivi e società: a tre anni dall’arrivo a Busto Arsizio cambia (quasi) tutto per i mastini.

«L’anno scorso per noi è finito un ciclo -spiega Sergio Tosi, numero uno della società- e quindi abbiamo ripensato ad un progetto triennale». Si riparte così da una nuova squadra che ha in forza tanti giovani e che imposti un nuovo vivaio di ragazzi da portare poi in serie A. «Questo è un progetto ambizioso che vogliamo costruire in due o tre anni, è una strada che abbiamo intrapreso e siamo praticamente gli unici in Italia a farlo» puntualizza il presidente della Sport Management.

Ed è proprio la nuova squadra che si tufferà in acqua dal 13 settembre che ridefinisce anche gli obiettivi per quest’anno. «Abbiamo una squadra estremamente giovane in cui il più vecchio ha 27 anni, abbiamo un nuovo capitano e i nostri ragazzi sono di grande talento» spiega il coach Gu Baldineti, secondo cui «per tanti questa stagione sarà una grande occasione». La Sport Management ha infatti acquistato ragazzi che «sono abituati a lottare per grandi traguardi ma che nelle squadre in cui stavano non avevano spazio» e che quindi ora a Busto Arsizio «sono accomunati dalla voglia di fare qualcosa di buono, qui hanno davvero la possibilità di emergere». Questa grinta spinge l’allenatore a pensare che «faremo un ottimo campionato».

La terza ed ultima novità riguarda il rapporto tra la squadra e la città. «Abbiamo portato qui la sede della squadra e quindi questa diventa una squadra della città che tecnicamente si chiamerà Busto Sport Management» racconta il presidente Tosi che vorrebbe fare anche un passo ulteriore nel rapporto con la città «portando in piscina anche la sede legale della società». Notizie che fanno felice il sindaco Emanuele Antonelli che quindi dà il benvenuto a tutte le new entry, nuovi atleti della squadra e nuovi cittadini di Busto. «Sono sicuro che qui vi troverete bene -dice il primo cittadino- è quello che mi dicono tutti gli atleti delle squadre che abbiamo in città».

Per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi nell’agenda della Banco Bpm Sport Management il primo appuntamento è in Romania il 13 settembre per il primo turno della Champions League. Il 21 settembre partiranno poi le fasi preliminari della Coppa Italia mentre per la centesima edizione del campionato italiano bisognerà attendere il 13 ottobre.