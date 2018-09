La Regione sblocca gli spazi finanziari, nel Varesotto sono quasi 13 milioni per i comuni

La Giunta regionale lombarda ha approvato la delibera che concede ulteriori spazi finanziari per 65 milioni di euro, in aggiunta ai precedenti 33 concessi nello scorso aprile, ai comuni lombardi.

Attraverso questo intervento potranno essere sbloccati molti interventi degli enti locali che riguardano interventi: per strade; musei; parchi; cimiteri; impianti sportivi; dissesto idrogeologico; barriere architettoniche; riqualificazione energetica; edilizia scolastica; azioni di attrattività turistica e acquisto di immobili regionali.

“Sono centinaia le opere pubbliche che saranno realizzate – ha commentato l’assessore Caparini – grazie al nuovo governo abbiamo potuto soddisfare le richieste di tutti i Comuni richiedenti”.

Il presidente Attilio Fontana ha spiegato come “lo sblocco di risorse preziose per i Comuni consente alle amministrazioni locali di effettuare investimenti in settori vitali per rendere migliore la vita dei cittadini, come le infrastrutture stradali, l’edilizia scolastica o gli impianti sportivi”. “Interventi – ha aggiunto il presidente – che senza questo intervento di Regione Lombardia non si sarebbero potuti realizzare, nonostante la parte progettuale fosse stata già conclusa”.

I comuni lombardi interessati sono 334. In provincia di Varese erano stati concessi 4.688.923 euro ad aprile e ora altri 8.073.072 per un totale di 12.761.995 euro.