La scuola teatrale Anna Bonomi riapre il sipario con l’open day

Il 18 settembre avrà luogo presso Sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1 a Varese, il consueto appuntamento con l’open day della STCV, in collaborazione con Coopuf Inziative Culturali e con il patrocinio del Comune di Varese.

Durante la serata, che partirà dalle ore 20.00, verrà illustrato il programma delle varie classi e i relativi inseganti presenteranno le proprie materie di studio e i percorsi formativi.

Tra le preziose collaborazioni di quest’anno nella didattica Paolo Franzato e L’Accademia di Teatro Franzato, Luisa Oneto e Splendor del Vero, William Cisco dei Teatri della Psychè. La scuola teatrale si rivolge ad adulti e ragazzi dai 16 anni che vogliano conoscere il teatro nella sua totalità esecutiva, dall’essere attore a tutto quello che gravita attorno al palco e alla performance artistica, portando avanti quelli che sono i valori della sua fondatrice Anna Bonomi: cultura, cuore e passione. I corsi di sono rivolti sia a chi ha già compiuto percorsi attoriali sia a chi per la prima volta si avvicina a questa espressione.

Oltre ai corsi base di teatro, la STCV propone un’ampia offerta formativa nelle materie di approfondimento. Tra le novità di quest’anno, oltre ai corsi continuativi come Canto e Impostazione vocale e Storia del Teatro, ci sarà un corso di tecniche di scrittura teatrale tenuto da Giuseppe della Misericordia, autore e drammaturgo varesino; un seminario curricolare sulla poesia intitolato Logopoietica diretto da Giuseppe Strazzi, poeta scrittore e pubblicista, ha collaborato con Alda Merini e ha tenuto il medesimo corso sulla poesia italiana anche all’Università di Pechino. Non mancherà inoltre un corso di danza tenuto dalla ballerina Daniela Neri, rivolto agli attori che vogliono perfezionare l’espressione artistica attraverso il corpo e acquisire tecniche base di danza.

Tra i workshop in programma ricordiamo “L’ANIMALE ATTORE”, stage intensivo previsto per novembre tenuto da Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista, drammaturgo ed editore.

Per chi invece cerca un percorso più personale volto a ritrovare il benessere psico-fisico attraverso il teatro la STCV propone il corso di Theatre&Terapy, condotto da Valentina Vannetti, educatrice alla teatralità, psicologa, attrice e conduttrice di laboratori teatrali, specializzanda in psicoterapia integrata e di comunità. Il corso è rivolto a chi ha desiderio di trovare nuovi spazi di espressione e riflessione personale e collettiva attraverso il teatro.

Durante l’anno gli allievi verranno coinvolti anche nella produzione di eventi e spettacoli, organizzati da Coopuf Teatro e delle altre realtà che da anni collaborano con la STCV nella città di Varese.

L’iscrizione alle classi è aperta a tutti fino ad esaurimento posti e prevede uno sconto per gli studenti. Le lezioni inizieranno la prima settimana di ottobre e termineranno a giugno. Per ulteriori informazioni scrivete a stcv.varese@gmail.com o chiamate il 335 7004128. Il programma completo sarà illustrato all’open day e in seguito scaricabile su www.scuolateatralecittavarese.it