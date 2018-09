“La stagione turistica? Grazie allo sport può durare tutto l’anno”

Dai trekking alle ciclabili, dalle vacanze a cavallo alle palestre di roccia: il mondo del turismo sportivo e accessibile si dà appuntamento a Malpensa Fiere (Busto Arsizio) per una manifestazione unica nel suo genere e ricca di stimoli per i visitatori e gli operatori del settore.

È stata presentata questa mattina, a Villa Andrea (Centro congressi Ville Ponti) a Varese, la prima edizione del WST Show che si terrà dal 27 al 30 settembre nel padiglioni del centro espositivo. La fiera, dedicata al Turismo Sportivo e Accessibile, non sarà soltanto una carrellata di stand e realtà “in vetrina” ma un vero e proprio grande evento con un programma ricchissimo di appuntamenti, convegni, gare e opportunità di divertimento all’interno e “fuorifiera”. Il programma completo



L’obiettivo degli organizzatori è ambizioso: far incontrare nello stesso luogo, domanda e offerta di un settore in costante espansione e in grado di offrire opportunità in tutti i giorni dell’anno, anche fuori stagione. «Il progetto che ci ha portato a realizzare la prima fiera del turismo sportivo e accessibile nasce da lontano, abbiamo iniziato a parlarne otto anni fa – spiega Stefano Trialdi ideatore e organizzatore di questo appuntamento insieme a Sergio Arienzo -. Attualmente non esiste un altro focus simile dedicato al turismo legato allo sport e alla vacanza attiva e abbiamo scelto la provincia di Varese proprio perché in questo campo, anche e soprattutto con la presenza della Varese Sport Commission, si è dimostrata molto attenta e impegnata. Il tema dell’accessibilità è venuto di conseguenza perché è strettamente correlato alle grandi possibilità di inclusione tipiche dell’esperienza sportiva».

Perché visitare la fiera – Nella giornata di giovedì 27 l’evento è riservato agli operatori, mentre da venerdì a domenica sarà aperto a tutti. Oltre alla classica visita tra gli stand si potranno provare i materiali nelle diverse aree test predisposte nei luoghi più adatti del territorio e partecipare agli eventi collaterali non solo sportivi ma anche culturali, enogastronomici.

La giornata del Comitato Paralimpico – Nel contesto del WST Show è in programma anche la XXII Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico, indetta per venerdì 28 settembre. Una manifestazione che si svolgerà in contemporanea in tre città italiane: oltre a Busto Arsizio, Roma e Reggio Calabria. Finalità principale è la promozione della pratica sportiva per i giovani disabili, ma soprattutto la diffusione della cultura dell’integrazione. La Giornata ricade quest’anno nella Settimana Europea dello Sport, volta a promuovere la partecipazione sportiva e l’attività fisica nei Paesi membri dell’Unione. L’evento sarà realizzato grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia – AT XIV Varese e godrà del patrocinio di Regione Lombardia e USR. A MalpensaFiere saranno protagoniste 33 Federazioni sportive che presenteranno ben 45 discipline differenti, con tornei, dimostrazioni e contributi video. Alla Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico prenderanno parte 16 istituti scolastici secondari di 1° e 2° livello, varesini e non solo. Numeri notevoli per un momento di grande rilevanza culturale.

Varese in fiera – Al Wst Show, naturalmente ci sarà anche un grande spazio dedicato alla provincia di Varese che, grazie al lavoro della Camera di Commercio e della Varese Sport Commission da anni si impegna nel campo del marketing territoriale legato alle esperienze legate allo sport e alle vacanze attive. A livello regionale il Varesotto ha registrato negli ultimi anni numeri importanti: in soli dieci anni gli arrivi in provincia sono quasi raddoppiati dai 751mila del 2007 al milione e 420mila del 2017.

Alla conferenza stampa, condotta dal giornalista sportivo Filippo Grassia, hanno partecipato Stefano Trialdi (Stevents), Michele Marocco (Sunrise Media), Aleksa Avramović e Giancarlo Ferrero (giocatori della Pallacanestro Varese), Pierangelo Santelli (presidente Cip Lombardia), Paolo Vittori (campione della Grande Ignis), Sabrina Guglielmetti (Varese Sport Commission).