La truffa dello specchietto va in scena davanti alla Polizia Locale, scatta la denuncia

Vecchissima, ma purtroppo sempre efficace. È la truffa dello specchietto, una finzione che periodicamente torna alla ribalta. È successo anche in queste ore a Vergiate, ma in quel caso il truffatore non si è accorto che il suo imbroglio stava avvenendo sotto gli occhi degli agenti della Polizia Locale.

Una truffa che, questa volta, è finita bene con l’anziano raggirato salvato e il malfattore denunciato. Ecco il racconto (e i consigli per non farsi truffare) che la Polizia Locale di Vergiate ha diffuso sui social:

Una bottiglia di plastica con del colorante nero sopra, che furtivamente viene esposta dal finestrino proprio mentre passa l’autovettura della vittima designata, meglio se in una strada stretta o trafficata. Un veicolo che segue immediatamente il malcapitato e che una volta raggiunto gli fa notare con arroganza e insistenza di avergli danneggiato lo specchietto retrovisore, ad arte appena manomesso. La rappresentazione di guai seri con le forze di polizia a causa della sua presunta condotta omissiva e la richiesta sproporzionata di denaro che si ridimensiona a qualche centinaio di euro per sanare la questione. Questo è il modus operandi classico delle cd. truffe dello specchietto.

Ma per fortuna, grazie alla preparazione dei nostri agenti, uno di questi delinquenti è stato colto in flagrante durante la sua messinscena e così dopo essere stato osservato nella sua interpretazione, che ha portato un pensionato a prelevare al bancomat la cifra che aveva richiesto come risarcimento del presunto danno, è stato immediatamente fermato dalla nostra pattuglia non appena il denaro è stato consegnato. Sottoposto il veicolo e il conducente a perquisizione, sono stati rinvenuti tutti gli attrezzi del mestiere, attrezzi da scasso e quanto maltolto al pensionato poc’anzi truffato.

Per il responsabile della truffa è così scattata la denuncia a piede libero, la richiesta del foglio di via dal Comune di Vergiate e il sequestro penale dell’autovettura utilizzata per compiere le truffe. Chiunque si sia ritrovato in una situazione simile, nelle ultime due settimane, è pregato di contattare i nostri uffici. Inoltre è sempre bene ricordare che in questi casi è meglio chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.