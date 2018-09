La vittima dell’incidente in val Loana si chiama Massimiliano Ligori

La vittima dell’incidente avvenuto in Val Loana, in territorio di Malesco (Vco) ai piedi dell’Alpe Cortino, si chiama Massimiliano Ligori, elettricista 33enne di Varese.

QUI LA CRONACA DELL’INCIDENTE

L’uomo è precipitato in un vallone dopo aver abbandonato il sentiero principale con un amico, nel pomeriggio di sabato 1 settembre, forse per cercare qualche porcino nascosto nella vegetazione.

Per Max, com’era chiamato dagli amici, non c’è stato nulla da fare nonostante la tempestività dell’allarme e dell’arrivo dei soccorsi, giunti sul posto con una squadra del Soccorso Speleo-alpino-fluviale (Saf). Sarebbe morto sul colpo dopo la rovinosa caduta e il suo corpo è stato recuperato solo dopo alcune ore con l’elicottero a causa delle asperità del punto in cui si è fermato il corpo del 33enne. Il varesino era in compagnia di altri tre amici, tutti di Varese e dintorni.