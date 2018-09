La Ztl di via XXV Aprile entra in funzione

Il Comune di Legnano segnala che lunedì 10 settembre il sistema di controllo degli accessi con veicoli alla Zona a Traffico Limitato in via XXV Aprile incomincerà a funzionare tutti i giorni per 24 ore al giorno. Il passaggio segue l’estensione della Ztl permanente e conclude il pre-esercizio di un mese e mezzo durante il quale la telecamera ha funzionato seguendo la vecchia disciplina settimanale e oraria