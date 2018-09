L’arte di Sandro Del Pistoia all’Orto d’Arte

Da Mercoledì 5 settembre presso L’Orto d’Arte di via Bagaini 20 a Varese, è possibile ammirare una nuova opera di Sandro Del Pistoia grazie al progetto dell’Associazione Culturale Parentesi.

L’opera in ferro dal titolo “Contro corrente, oltre tutto“, di grandi dimensioni 320x230x65 arriva da Brescia dove è stata esposta per parecchi mesi e rimarrà a Varese fino a fine Ottobre.

Le sculture di Sandro del Pistoia sono fatte di moduli intrecciati che si ripetono all’infinito. Una ricerca che si sviluppa in geometrie – rassicuranti, elaborazioni per la parte razionale di ognuno di noi – che non necessitano di “riempire i vuoti”. Strutture concrete in ferro che aggiungono alla loro forma le forme circostanti, che si colorano dei colori che le circondano.

I lavori di Sandro non sono solo bellezza, sono ricerca di elevazione al sublime, recupero di una condizione primordiale, riflessione sulla contemporaneità, sul ruolo dell’umanità e della natura e sulla coscienza umana rispetto al prossimo.