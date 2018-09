L’assessore Magoni nel Varesotto: “Impegno della Regione per l’accessibilità del Sacro Monte”

Lara Magoni in visita nel Varesotto: l’assessore regionale al Turismo, accompagnata dal consigliere varesino Giacomo Cosentino, sta facendo tappa nel nord nella provincia per conoscere alcuni dei luoghi legati alla competenza del suo assessorato.

La visita di Magoni è cominciata dal Sacro Monte di Varese per poi proseguire a Besano, al museo dei fossili, a Luino ed infine all’eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno.

Lara Magoni è bergamasca, ex campionessa della Nazionale di sci (ha partecipato a cinque mondiali e a tre Olimpiadi) e alle ultime elezioni era stata eletta in Parlamento salvo rinunciare al seggio quando il presidente Attilio Fontana le ha conferito l’incarico di Assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda.

Al Sacro Monte, dopo la visita alla cripta, al museo Poliaghi e al ristorante Borducan, Magoni insieme al consigliere Cosentino hanno annunciato l’impegno della Regione per uno studio sull’accessibilità del borgo.

«Oggi nei weekend, quando qui potrebbe arrivare la maggior parte del flusso turistico, sono in molti ad essere respinti per la difficoltà di accesso – spiegano Giacomo Cosentino e l’ex assessore ai lavori pubblici Riccardo Santinon -. È opportuno lavorare sull’accessibilità per superare questo problema che non è solo relativo alla mancanza di parcheggio ma nel suo complesso alla viabilità e all’accessibilità».

«Regione Lombardia – ha detto l’assessore Magoni – è pronta a valutare in che modo poter garantire una sostenibilità al Sacro Monte anche sotto il punto di vista viabilistico e dei parcheggi. Per sostenere questo luogo bisogna permettere alla gente di arrivarci».