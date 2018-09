Laveno: Anpi esprime “piena soddisfazione” per le norme antifasciste sugli spazi pubblici

La Sezione A.N.P.I. di Laveno Mombello esprime piena soddisfazione per l’approvazione, avvenuta nel Consiglio comunale di giovedì 27 settembre, delle modifiche che introducono norme antifasciste e antidiscriminatorie nei regolamenti che disciplinano l’occupazione di spazi e aree pubbliche e l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale.

«Di fronte al moltiplicarsi dei fenomeni neofascisti, in Italia e in Europa, e al dilagare di intolleranze sociali alimentate ed esasperate da organizzazioni di estrema destra, è da ritenersi molto importante questo richiamo ai valori fondanti della nostra democrazia voluto dal Comune di Laveno – ha dichiarato la presidente della sezione Anpi di Laveno Mombello Patrizia Grazioli – Allarma, invece, che un consigliere di minoranza già candidato sindaco di una lista di estrema destra abbia abbandonato l’aula all’inizio della seduta consiliare proprio in polemica verso questa modifica regolamentare. Si tratta di posizioni e comportamenti che testimoniano una volta di più come il richiamo al fascismo non sia qualcosa di ormai relegato nel passato, come sostenuto da alcuni, e come sia perciò necessario mantenere viva la memoria rispetto a quello che questa ideologia ha tragicamente rappresentato per l’Italia».

Al Consiglio comunale ha partecipato anche la presidente provinciale dell’A.N.P.I., Ester De Tomasi, che ha sottolineato la linearità e la trasparenza del percorso seguito all’amministrazione comunale per giungere a questo risultato, oltre a esprimere la propria soddisfazione per il forte riferimento rappresentato dalla Costituzione repubblicana.