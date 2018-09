Lavori di asfaltatura e sistemazione delle strade: si parte il 1°ottobre

L’Amministrazione comunale di Saronno comunica che settimana prossima prenderà il via un importante intervento per la riqualificazione e miglioramento delle strade e dei marciapiedi della città.

I lavori, per i quali sono stati investiti oltre 500.000 euro, inizieranno lunedì 1° ottobre e si svolgeranno, per la parte relativa alle asfaltature, durante la notte, dalle 20 alle 6 del mattino, in modo da creare minori disagi al flusso viabilistico.

Gli interventi si svolgeranno, per ciascun tratto di strada, per due notti.

Ecco il programma dei lavori:

1-2 ottobre: via Marconi (da via XXV Aprile a via Visconti);

2-3-4 ottobre: via Piave (da via Bainsizza a via Roma); rotatoria via Piave – via Miola; via Miola (tratto tra via Piave e via Parini – lato est);

4-5 ottobre: via Pagani;

5-8 ottobre: via Avogrado;

Le strade in cui si svolgeranno i lavori verranno chiuse al traffico, eccetto per i residenti che potranno accedere ai passi carrai tenendo conto della segnaletica predisposta.

Nel caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori verranno posticipati nei giorni successivi.

«Dopo aver portato a temine i principali lavori riguardanti gli adeguamenti delle nostre scuole, ci concentriamo sulle opere di messa in sicurezza delle strade e marciapiedi – dice il sindaco Alessandro Fagioli – Interventi previsti dal programma elettorale della mia maggioranza e che riguarderanno in modo equo tutte le zone della città».

«Faremo tutto il possibile per contenere al massimo i disagi che la presenza di cantieri potrebbe causare per la cittadinanza e per i pendolari» aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni.

Sui canali ufficiali del Comune (sito internet, pagina Facebook e info mobilità) verrà costantemente segnalato l’avanzamento dei lavori. Verranno inoltre affissi cartelli informativi nelle vie interessate dagli interventi.