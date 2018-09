Le vostre foto più belle sul calendario ecologico

Con il sole, con le nuvole, nella luce dell’estate o nei colori smorzati dell’autunno: Porto Ceresio tra i paesi della Valceresio è sicuramente quello più fotografato.

Non sarà quindi un problema per gli amministratori della bella cittadina sul lago recuperare le foto per il nuovo calendario ecologico.

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia: «Chiediamo a chi lo desidera di inviare il loro scatto migliore – spiega l’assessore Marco Prestifilippo – quello che secondo loro rappresenta al meglio Porto Ceresio: le più belle fotografie verranno selezionate ed inserite nel Calendario ecologico 2019 realizzato dall’Amministrazione comunale».

Potete inviare i file ad alta risoluzione entro e non oltre il 15 ottobre al seguente indirizzo email: calendarioecologico2019@hotmail.com indicando nome, cognome e la seguente frase: “Autorizzo il Comune di Porto Ceresio all’utilizzo del file allegato per l’elaborazione del calendario ecologico 2019”.