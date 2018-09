“L’innovazione digitale a portata di mano anche nel commercio al dettaglio”

I social, le metriche del web, l’e-commerce, i big data, il machine learning e l’intelligenza artificiale. Oggi le parole dell’innovazione digitale sono sulla bocca di tutti ma saperle declinare nel modo corretto alle esigenza della propria impresa è tutt’altro che semplice.

GUARDA LA PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Anche per questo il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con i Digital Innovation Hub del territorio, ha organizzato un ciclo di seminari sull’innovazione digitale che mercoledì 26 settembre vedrà una nuova tappa al Centro Congressi Ville Ponti di piazza Litta, 2 a Varese dalle 9.30 alle 13.

Questa volta tra i relatori invitati dalla Camera di Commercio ci sarà Demetrio Macheda, che vanta una lunga esperienza nel mondo digitale applicato all’e-commerce, con un incontro specificamente dedicato a “L’innovazione digitale e il commercio al dettaglio: nuovi modi per fare business”.

Il target, dunque, sarà quello delle aziende del settore commercio, in particolare i negozi tradizionali e le attività commerciali in genere, che vogliono conoscere le potenzialità degli strumenti di digitalizzazione, dei modelli di customer experience, delle piattaforme tecnologiche e dagli apparati capaci di generare nuovo valore per loro e i loro clienti.

«Fornirò loro una panoramica su quello che si chiama Digital Retail e su quali possono essere le strade da seguire per chi vuole implementare nuovi strumenti nella propria attività – spiega Demetrio Macheda -. Sono convinto che tante piccole e medie imprese non sappiano che esistono strumenti e meccanismi per entrare in questo mondo che sono a portata di mano: Mailchimp (e-mail marketing), Google Adwords (advertising), i social. Ci sono soluzione che tutti possono cominciare ad introdurre nelle loro attività, per poi, naturalmente, acquisire dimestichezza e lavorare su progetti più articolati e di lungo periodo».

Macheda aiuterà ad inquadrare quel ponte che collega la normale attività dei punti vendita tradizionali a tecnologie digitali indispensabili per la customer experience, come le vetrine e i camerini intelligenti, gli scaffali interattivi, le etichettature dei prodotti con dispositivi RFID e altre soluzioni di digital marketing che hanno come paradigma comune la raccolta dei dati (Big Data) predittivi dei comportamenti dei consumatori.

«Le grandi multinazionali sono già proiettate in questo mondo – spiega Macheda -. E le modalità del marketing tradizionale sono ormai superata dal digital marketing e dal marketing implicito, che applica le neurotecnologie per conoscere i comportamenti dei consumatori verso il brand, i prodotti e la pubblicità. Desidero fornire quindi una panoramica e delle indicazioni a chi intende affacciarsi a questo mondo o a chi lo ha già fatto e deve fare delle scelte».

Tutto questo anche considerando le politiche pubbliche che si stanno mettendo in atto su questo versante, dall’Industria 4.0 di Calenda ai Bandi della CCIAA fino al recente bando della Regione Lombardia «Uno dei problemi che si pone per chi fa impresa e commercio è anche quello dell’approccio culturale per non perdere delle occasioni per finanziare progetti- spiega Macheda -. Tramite le indicazioni fornite si potranno comprendere meglio anche quali sono le sovvenzioni e gli aiuti pubblici su questi temi».