L’Italian Bike Test, bici per tutti in brughiera

Un weekend tutto da pedalare a Samarate, tappa lombarda dell’Italian Bike Test.

«Un evento nazionale, che è patrocinato dal Comune di Samarate» ricorda Alessandra Cariglino, assessore allo sport. «L’anno scorso è stato una sorta di prova nazionale, è andata molto bene: c’è stata una grande partecipazione non solo locale, ma anche da fuori». Tutti i maggiori produttori di biciclette offrono test gratuiti di ogni genere di bici: dalle bici da corsa alle gravel, dalle mtb alle bici a pedalata assistita.

Appuntamento dunque il 15 e 16 settembre, sabato e domenica, al museo Agusta di Cascina Costa (per chi viene da fuori: via Agusta, Samarate). Cornice particolare, tra mezzi storici, e in mezzo al verde, con possibilità dunque di accedere a percorsi anche nei boschi.

Tre i percorsi proposti: Mtb nei boschi (4,2), road per gli sportivi su strada /25 km), urban (4,7) per sperimentare la bici come strumento quotidiano, anche per andare in centro abitato dove c’è la Sagra del paese.