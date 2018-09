Lo spettacolo “Colori” per il debutto di Leggereinsieme

La Biblioteca civica di Castellanza, in collaborazione con il Sistema bibliotecario Busto Arsizio-Valle Olona propone “Leggereinsieme”, rassegna di letture animate dedicata ai piccoli e piccolissimi lettori. “Perché non è mai troppo presto per amare i libri”, assicurano le bibliotecaie impegnate a diffondere la lettura tra i giovanissimi anche con la rassegna Leggimi Adesso!

Primo appuntamento di Leggere Insieme è sabato 29 settembre con lo spettacolo “Colori”, lettura animata per bambini dai 18 a 36 mesi a cura dell’associazione Oplà: il dito è un pennello, la pagina una tavolozza per imparare i colori a suon di fantasia in compagnia del grande scrittore per bambini Hervè Tullet.

Sono disponibili due repliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 11, la preferenza è da indicare all’atto della prenotazione, necessaria, contattando direttamente la biblioteca allo 0331 503696 oppure scrivendo a biblioteca@comune.castellanza.va.it.