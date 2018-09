Con lo Street food in piazza l’amministrazione chiede ai commercianti di restare aperti

“Gallarate città aperta” torna come l’anno passato in occasione dell’Urban Street Food, la tre giorni in piazza Garibaldi (21, 22 e 23 settembre) all’insegna del cibo da strada.

«Per la città questo appuntamento rappresentano un’occasione per le attività commerciali del centro storico – spiega l’assessore alle Attività economiche Claudia Maria Mazzetti -. Per questo viene riproposta l’iniziativa denominata “Gallarate città aperta”. Abbiamo già raccolto le adesioni di alcuni bar e ristoranti, ma l’appello a restare aperti sabato sera e domenica è rivolto a tutti gli esercizi: arriveranno a Gallarate migliaia di persone e perciò, come sempre, il mio consiglio è di approfittarne per mettersi in mostra».

L’amministrazione comunale, insieme a Duc, Ascom e il Naga con presidente Luca Filiberti invita i commercianti gallaratesi ad alzare le saracinesca. Mentre a bar e ristoranti viene offerta l’opportunità di estendere la loro attività di somministrazione di cibo e bevande all’esterno del proprio locale.

Per ora hanno risposto presenti il “Boccon di vino” in via Don Minzoni e la “Vinoteca” in via Mazzini. «Auspichiamo che altri seguano il loro esempio – insiste Mazzetti – perché di gente ne arriverà tanta e in molti si fermeranno anche nei locali all’esterno di piazza Garibaldi».

Attiva anche una speciale convenzione con il Seprio Park di via Bonomi: venerdì posteggio al prezzo di un euro dalle 18 alle 23.30; sabato un euro (ogni quattro ore o frazione) dalle 7 alle 23.30; domenica un euro dalle 7 alle 23.

In piazza Garibaldi non solo cibo

Per quanto riguarda il terzo “Urban Street Food” saranno 25 i truck di ultima generazione che si posizioneranno intorno al monumento dell’Eroe dei due mondi. Piazza Garibaldi sarà chiusa al traffico: i mezzi potranno transitare solo in via San Francesco (a senso di marcia invertito) in direzione via Postporta.

Per molti truck, rigorosamente gourmet, sarà la prima presenza a Gallarate: “Velia” con la sua raffinata cucina piemontese; il vero Panuozzo di Gragnano; il “Baroccio del Mugello“ con la gustosissima cucina toscana; “I Baccalà” e “I Polli” che proporranno cartoccio di pesce fritto e alette di pollo; “Gran puro” (focacce); “Belin che pesto”, ovvero il chiosco della cucina ligure; “Asian Crossover”, semifinalisti di “Street Food Battle 2017 con le loro proposte asiatiche e fusion. Insieme ai “debuttanti”, non mancheranno ovviamente i grandi classici.

Previsti intrattenimenti musicali e spettacoli. Da segnalare le ballerine luminose (venerdì alle 22); dj Lorenzo Poletti (sabato dalle 22 alle 24); l’esibizione soul dal vivo di Gary Hudson (domenica alle 18). Come sempre uno spazio sarà riservato ai più piccoli con laboratori ed esibizioni di giocoleria, giochi e laboratori creativi e l’immancabile truccabimbi.