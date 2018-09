Lombardia flagellata dal maltempo: la Regione chiede 37 milioni di euro

Ammonta a 37 milioni di euro il risarcimento chiesto al Governo per i danni da maltempo dei mesi scorsi in Lombardia.

Con una lettera firmata dal presidente Attilio Fontana, Regione Lombardia ha richiesto al capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, di decretare lo stato d’emergenza per gli eventi che hanno colpito la Lombardia durante il periodo maggio-agosto 2018 e hanno interessato quasi tutte le province, fornendo, a integrazione della richiesta, le stime aggiornate attraverso le schede Rasda (Raccolta schede danni, il sistema on line con cui gli enti locali segnalano a Regione Lombardia i danni da eventi calamitosi).

La provincia più colpita è stata Mantova con oltre 16 milioni di euro di danni rilevati, seguita da Bergamo (oltre 6 milioni), Brescia (oltre 5 milioni), Sondrio (oltre 3 milioni) e Pavia (quasi 2,5 milioni) e a seguire, con danni minori, tutte le altre.

Il dettaglio dei comparti colpito l’ha fornito l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni: «Sono stati stimati in totale circa 12 milioni di danni alle infrastrutture, quasi 10 milioni al territorio, 6.4 milioni a privati, 7 milioni ad attività commerciali, industriali ed artigianali. Ricordo che da parte nostra abbiamo messo immediatamente in campo risorse pari a 4.2 milioni di euro solo per gli interventi di somma urgenza e quindi per interventi straordinari per far fronte ai dissesti idrogeologici. Ora che la richiesta dello stato di emergenza con i relativi danni è stata inoltrata ufficialmente mi attiverò da subito con la Protezione civile perchè l’iter proceda il più speditamente possibile, e sia i cittadini che gli enti locali possano avere quanto prima ciò che spetta loro per le avversità subite».

Diversi sopralluoghi sono stati già compiuti da funzionari regionali e della Protezione civile nazionale nella seconda metà agosto. Le stime dovranno poi essere approfondite, verificate e validate nel corso dell’istruttoria che la Regione farà dopo la dichiarazione di stato d’emergenza.