Lotta al bullismo: la Regione stanzia 400.000 euro

Presentato a Palazzo Pirelli il progetto ‘Bullout’, l’iniziativa, proposta dall’assessorato Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, metterà a disposizione 400.000 euro a fondo perduto per programmi che prevengono e contrastano bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento al mondo della scuola di ogni ordine e grado.

FINANZIAMENTI – Ogni progetto riceverà da 10 mila a 25 mila euro e dovrà durare almeno dieci mesi.

AMBITI DI INTERVENTO – I progetti potranno focalizzarsi su uno o più dei seguenti ambiti: genitori e rete familiare nelle azioni di prevenzione e di contrasto, bullismo e sport, bullismo cyberbullismo e media education, sexting, educazione alle differenze, cyberbullismo ed educazione civica digitale.

I PROGETTI CHI PUO’ PRESENTARLI – Gli istituti scolastici e le Ats (cui verra’ erogato il contributo) potranno avanzare la proposta, come capofila, purchè si mettano in partenariato con almeno due enti che hanno sede legale o operativa in Regione.

Gli altri soggetti sono: enti del sistema socio-sanitario, istituzioni scolastiche paritarie e statali, enti locali, universita’, associazioni e organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore, istituzione formative iscritte alla sezione ‘A’ dell’Albo dei soggetti accreditati ed enti e/o istituzioni di Governo. Tutti potranno partecipare una sola volta ad un unico progetto.