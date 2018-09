“Lottate come leoni”, l’esortazione del rettore alle 400 matricole

«Lottate come leoni», questo l’invito e l’auspicio che il rettore della Liuc Federico Visconti ha voluto lanciare questa mattina ai quasi 400 nuovi studenti della Liuc, alle prese col loro primo giorno di università nell’ateneo castellanzese. Il Rettore ha dato loro il benvenuto e sottolineato la “nuova avventura di responsabilità” dell’ateneo, dei suoi docenti e dei nuovi studenti con l’inizio del percorso universitario alla LIUC.

In particolare agli studenti la raccomandazione di saper trasformare i propri sogni in propositi, come esortava Adriano Olivetti, citato, insieme ad altri, dal Rettore della LIUC quale esempio di imprenditore illuminato. Recuperare la dimensione del coraggio, della passione, dunque della fatica e dell’impegno anche nei momenti più difficili è stato l’invito diretto ai giovani studenti, spronati da Visconti a non darsi per vinti e a non rimandare mai ad altri responsabilità che sono di ciascun individuo, e perciò di tutti, nei confronti di se stessi e dell’intero Paese. “Mangiate ogni possibilità e lottate come leoni. I risultati, poi, verranno”, ha chiuso il Rettore di fronte a una platea di matricole che possono contare sulla rete di relazioni della LIUC con il mondo delle imprese.

L’edizione di quest’anno del Matricola Day è stata alla scoperta dei luoghi principali dell’ateneo, con una formula itinerante molto gradita dagli studenti. Suddivisi in gruppi, hanno avuto la possibilità di approfondire i servizi di: biblioteca, ufficio diritto allo studio, centro linguistico, attività sportive e associazioni studentesche, tutoraggio.

Spazio, poi, alla presentazione dei due principali punti di forza della LIUC, le Relazioni Internazionali e il Career Service. Un momento per parlare, dunque, di Erasmus, scambi internazionali, doppio titolo di laurea e di tutte le altre opportunità per andare all’estero durante gli studi, ma anche di stage e inserimento nel mondo del lavoro.

In piazza dei Gelsi, il consueto appuntamento con associazioni studentesche, attività sportive e Radio LIUC. Nel pomeriggio, due incontri specifici dedicati ad Economia e Ingegneria con un approfondimento sul programma Skills and Behaviour, che mira ad allenare le soft skills, quelle competenze trasversali, slegate da uno specifico know-how tecnico, che descrivono l’abilità di interagire, di rapportarsi con gli altri e di integrarsi nel contesto.

I rappresentanti degli studenti hanno raccontato la loro esperienza e spronato a vivere appieno la vita universitaria.

L’accoglienza delle matricole terminerà domani, 18 settembre, in una giornata dedicata alle lauree magistrali, con testimonianze di alcuni laureandi sull’esperienza LIUC.