“M5s smentisce le promesse della Lega: la tangenziale Pedemontana non sarà gratuita”

“Lo avevamo detto e dobbiamo ribadirlo: prima Maroni, poi Fontana hanno preso in giro i cittadini di Varese, Como e tutto il nord Lombardia che utilizza le nostre infrastrutture”, è un attacco duro quello di Samuele Astuti e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Partito democratico, alla notizia che il ministro Toninelli ha annunciato che nessuna risorsa verrà stanziata da parte del Governo per Pedemontana e per le tangenziali di Como e Varese che queste ultime non vedranno abolito il pedaggio sul primo tratto.

“La Lega ha giocato le elezioni su questa partita: il raggiungimento della gratuità per i tratti varesino e comasco. Ma oggi gli alleati Cinquestelle hanno clamorosamente smentito le vuote promesse di Maroni prima e Fontana dopo, dimostrando quanto conta Regione Lombardia a livello romano. E qui qualche sottosegretario lombardo dovrebbe farsi delle domande”, continuano i consiglieri Pd.

“Adesso, però, vogliamo sapere dal presidente Fontana come intende reagire alla notizia e come pensa di far diventare realtà ciò che ha sbandierato durante tutta la campagna elettorale. Crediamo che ne vada davvero della credibilità sua e di tutta la Lombardia”, concludono Astuti e Orsenigo.