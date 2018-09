Magrini, Esperienza civica: “Sulle elezioni valuteremo i programmi ma voto in settimana è sbagliato”

«Fino a quando non si capirà cosa avrà deciso definitivamente il Parlamento tutto è ancora incerto ma se dovessero confermare il 31 ottobre come data delle elezioni provinciali sarebbe una scelta infelice e scorretta».

Marco Magrini, attuale Vice Presidente della Provincia di Varese, non svelerà le sue carte in vista delle prossime elezioni provinciali fino a quando non sarà completamente chiarito l’indirizzo della legge elettorale con l’approvazione del Milleproroghe alla Camera.

Ci sono però alcuni punti sull’attuale discussione che non piacciono al gruppo di “Esperienza civica”, la data del voto fino ad ora sul tavolo è uno di questi.

«Auspico che il Governo si ravveda perché andare a votare di mercoledì è profondamente scorretto per tutti quegli amministratori e consiglieri civici che durante la settimana lavorano – dice Magrini – d’altro canto capisco che questa scelta farà molto comodo agli uomini di partito delle grandi città, che hanno anche un maggior peso politico. È una scelta poco democratica e irrispettosa».

Quali riflessioni sta facendo il vostro gruppo in vista delle elezioni?

«Questi ultimi in Provincia sono stati anni molto difficili perché l’ente è stato messo in grandissima difficoltà dalla riforma. Una riforma che si è bloccata provocando un enorme problema, soprattutto per il personale che oggi è in grandissima difficoltà a portare avanti la mole di lavoro. Teniamo conto che da 6 dirigenti siamo passati ad uno solo. Andare avanti così è impossibile. Ciononostante devo dire che abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un vero gentiluomo come il presidente Vincenzi ma anche di collaborare con le minoranze con le quali si è creato un rapporto leale e collaborativo».

State riflettendo sulle alleanze?

«Dico solo che per il futuro tutto è aperto, valuteremo le candidature e i programmi dopodiché decideremo la nostra posizione per il futuro. Certo non si potrà prescindere da quello che è avvenuto con le ultime elezioni regionali».