Con “Mamma mia!” si torna a cantare e ballare alla fine dell’estate

Dieci anni dopo il primo, esplosivo episodio, torna al cinema l’allegra brigata di Kalokairi.

Mamma mia! Ci risiamo uscirà nelle sale italiane giovedì 6 settembre. 1979: Donna (Meryl Streep) e le Dynamos, fresche di laurea ad Oxford, partono per un viaggio in giro per l’Europa. Dopo aver conosciuto tre affascinanti pretendenti, Donna decide di fermarsi sull’incantevole isola di Kalokairi, dove si accorgerà di essere in dolce attesa…Oggi: la figlia di Donna, Sophie Sheridan ( Amanda Seyfried ), con l’aiuto del patrigno Sam (Pierce Brosnan), sta ristrutturando la taverna di proprietà della madre, con l’intento di

trasformarla in un lussuoso albergo. Per l’inaugurazione dell’Hotel Bella Donna accorrono anche le amiche storiche di Donna, Tanya (Christine Baranski) e Rosie (Julie Walters). Proprio nel bel mezzo die festeggiamenti, però, il Direttore della struttura, il Señor Cienfuegos (Andy Garcia), viene informato dell’imminente arrivo di una forte tempesta.

Dark Crimes è un thriller che potremo vedere nei cinema italiani a partire dal 6 settembre. Tadek ( Jim Carrey ), onesto poliziotto polacco dalla carriera irreprensibile, è deciso a concludere il suo onorato servizio occupandosi di un vecchio caso irrisolto: l’omicidio di «The Cage» (Piotr Kosiba), un frequentatore di locali BDSM. Accortosi che uno scrittore, Kozlow ( Marton Csokas ), altro cliente abituale del club, ha scritto un romanzo descrivendo un assassinio identico a quello di «The Cage», Tadek comincia ad indagare su di lui. Quando poi scopre che la fidanzata di Kozlow, Kasia (Charlotte Gainsbourg), è stata in passato legata sentimentalmente alla vittima, il sospetto diventa quasi indizio. Osteggiato dai superiori e dalla sua stessa famiglia e minacciato dallo scrittore, il protagonista dovrà decidere se perseverare nella sua indagine oppure lasciar perdere, come tutti gli consigliano caldamente…

Revenge, al cinema dal 6 settembre, racconta una storia che assomiglia a un terribile incubo. Invitata dall’amante a quella che si presenta come una battuta di caccia nel deserto, la giovane Jen ( Matilda Luz ) capisce ben presto di essere lei la preda: l’uomo ha infatti invitato con sé due amici per organizzare una macabra «caccia all’uomo». Sola nel deserto, la povera Jen dovrà fare appello a tutte le sue forze e studierà una tremenda vendetta nei confronti dei suoi aguzzini.

Federica Stefanoni