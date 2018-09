Marco Parolo in visita ai “suoi ragazzi” del Torino Club

Una bella sorpresa per i ragazzi del Torino Club.

Marco Parolo, calciatore della Lazio e dirigente del Club gallaratese che lo ha cresciuto calcisticamente, ha fatto visita nel pomeriggio di martedì 4 settembre al gruppo 2004, assistendo all’allenamento.

Parolo, a riposo in questi giorni per gli impegni della nazionale – dopo tanti anni in azzurro non è stato convocato dal selezionatore Roberto Mancini – ha sfruttato i giorni liberi per tornare nella sua Gallarate e fare un saluto ai suoi ragazzi.