Matteo Dell’Acqua presidente dei giovani industriali lombardi

Matteo Dell’Acqua (foto) è il nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Lombardia per il triennio 2018-2021. Ad eleggerlo all’unanimità il Comitato regionale dei gruppi giovani lombardi.

Classe 1989, laureato in economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Dell’Acqua è amministratore delegato di Lavplast, azienda di famiglia di San Vittore Olona operante nel settore dell’estrusione di materie plastiche, produzione di tubi, guaine e profili flessibili in PVC. Dell’Acqua è anche titolare di Comec di Cuneo, tra le società leader in Italia per la distribuzione di tubi e raccordi pneumatici e idraulici.

Nel 2013 entra a far parte dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Dal 2015 al 2017 ricopre il ruolo di vice presidente del Gruppo di Confindustria Alto Milanese ed è membro del Comitato Tecnico Europa di Confindustria. Attualmente è vice presidente di YES for EUROPE, la confederazione di associazioni imprenditoriali che riunisce oltre 40.000 giovani imprenditori dei 14 paesi membri dell’Unione europea o candidati all’adesione.

«In questi anni – commenta Matteo Dell’Acqua – tanto è stato fatto per promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione come risposte credibili alle difficili sfide che il nostro sistema economico ha dovuto affrontare. Nel mio mandato vorrei condividere con i Giovani Imprenditori Lombardi la responsabilità di continuare a valorizzare questi temi, declinandoli nelle realtà in cui operiamo».

«L’attenzione in particolare – continua Dell’Acqua – sarà rivolta a promuovere la cultura dello scale- up e dell’economia circolare, nuovi trend che richiedono un cambio del modo di fare impresa, ma offrono l’opportunità di migliorare i processi e generare nuovo sviluppo. Per affrontare la competizione europea e globale sono convinto che Imprenditore e Impresa debbano crescere insieme, ecco quindi che tra le attività saranno centrali i percorsi formativi per aiutare i Giovani di oggi, e chi si prepara a fare questo mestiere domani, a massimizzare il proprio talento. Forti dell’eredità della grande tradizione industriale Lombarda, cercheremo di innovarla creando valore per tutta la società».

Dell’Acqua succede a Federico Ghidini, che ha ricoperto la carica di Presidente dei Giovani Imprenditori lombardi dal 2015 al 2018. La presidenza Ghidini si è contraddistinta da un forte interesse per il tema della formazione, dell’alternanza scuola-lavoro e per l’organizzazione delle prime tre edizioni di New Deals, evento punto di riferimento per il sistema industriale lombardo e nazionale, con particolare attenzione al mondo delle startup e dell’imprenditoria giovanile.