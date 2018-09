Matteo Renzi sostiene la “varesina” Bonafé alle primarie toscane del Pd

L’ex presidente del Consiglio e segretario di partito Matteo Renzi ha detto, in diretta alla trasmissione La7 Ottoemmezzo diretta Lilly Gruber, che sostiene la corsa di Simona Bonafè alle primarie del Partito Democratico in Toscana e che il suo ciclo alla guida del Pd è finito.

#ottoemezzo Il mio ciclo alla guida del PD si è chiuso. Per adesso il congresso è iniziato solo in Toscana. In Toscana voterò per candidata segretaria regionale Simona Bonafè

— Matteo Renzi (@matteorenzi) 25 settembre 2018