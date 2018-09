Mele, castagne e bancarelle: un giorno di festa a Orino

“Pomm e Castegn in gir par Urin”. E’ questo il titolo della manifestazione in programma per domenica 30 settembre, dalle 10 alle 18 nel piccolo paese della Valcuvia.

L’appuntamento è per le vie del paese dove si potrà incontrare anche un ricco stand gastonomico molto ricco con crepes di farina di castagne e formagigo locale, salamelle di Amatrice con mele, arrosto con castagne, polenta cunscia e trippa, birra di castagne. Nel pomeriggio Parò, torta ai Pomme Pepin e caldarroste.

Inoltre, ci saranno bancarelle nei cortili e intrattenimento musicale con la cantautrice dialettale Diana Ceriani. Per chi lo desidera ci sarà una visita guidata al meleto delle tipiche mele di Orino: le mele Poppine. Per i più piccoli laboratorio “Facciamo il burro! e per i grandi show cooking a cura della foodblogger Paola Savi e concorso “La torta di mele più buona”.

Nella giornata si terrà anche l’inaugurazione della sede interclub con l’ospite speciale Nicola Berti.