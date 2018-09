Il Melo inaugura il 32esimo anno accademico

Venerdì 28 settembre, alle ore 15.00 in Sala Planet, via Magenta 3, con una grande festa danzante riprendono per il trentaduesimo anno accademico le attività dell’Università del Melo, lo storico centro culturale e ateneo della terza età nel cuore di Gallarate.

Nel corso dell’evento verranno presentati brevemente i nuovi corsi che prenderanno avvio da lunedì 1 ottobre e si festeggerà la ripresa delle attività con un buffet di benvenuto per vecchi e nuovi iscritti.

Anche quest’anno tutto il mese di ottobre sarà mese promozionale ad ingresso libero, per permettere a tutti di prendere confidenza con le lezioni che quotidianamente vengono proposte in Sala Dragoni: da scienze a medicina, da psicologia a filosofia e letteratura, da arte e musica a sociologia e culture straniere, rese possibili dalla disponibilità e competenza di docenti preparatissimi e appassionati, che donano volontariamente il loro tempo per la causa della cultura ad ogni età.

EVENTO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Per iscrizioni, informazioni, dubbi e curiosità:

Segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30

via Magenta 3 Gallarate

Telefono 0331-708224 o 0331-776083

Contatto e-mail: udm@melo.it

Informazioni sul sito: www.melo.it