“Miglior Colazione”, Bacilieri vince al fotofinish

È stata una competizione serrata per aggiudicarsi il titolo nella categoria “Miglior Colazione” del concorso “Best Bar 2018” organizzato da VareseNews in collaborazione con ForBar e Moka Sir’s.

Galleria fotografica Best Bar 2018, Bacilieri 4 di 10

È stato un arrivo al fotofinish con Bacilieri di Marchirolo che si aggiudica il primo posto con il 31% di preferenze. Secondo con il 26% di preferenze – la forbice è stata molto stretta fino alla fine – la Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone.

Terza la Pasticceria Pariani di Samarate, mentre il Bar Albini di Azzate è la prima esclusa dal podio.

Dopo l’incoronazione di Villa Magnolia come “Miglior Location” e Bacilieri come “Miglior Colazione”, tutto è pronto per il gran finale e la votazione finale della categoria “Miglior Bar” con le 10 finaliste che vi abbiamo presentato durante questa settimana.

Da lunedì 1 ottobre sarà aperto il sondaggio sul sito di VareseNews, quello Facebook e anche via cartolina.

Non vi resta che votare.