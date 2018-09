Milan Primavera al “Franco Ossola”, domenica l’esordio

Accordo fatto tra A.C. Milan e Calcio Varese per la disputa della gare interne dei giovani rossoneri per il Campionato Primavera allo stadio “Franco Ossola”.

La Figc aveva già preventivamente diramato il calendario tenendo conto delle gare casalinghe del Calcio Varese per il Campionato di Eccellenza in modo tale che le due squadre non si sovrappongano nello stesso fine settimana.

Malgrado il campionato Primavera si giocherà al sabato (eccezion fatta per la seconda giornata), mentre il campionato Eccellenza alla domenica, non si è voluto tenere troppo sotto pressione il terreno dello stadio varesino trovando così l’accordo all’alternanza di calendario.

Il via della squadra Milan Primavera, allenata dal viggiutese Alessandro Lupi, è avvenuto sabato scorso 15 settembre in trasferta a Napoli (1-0 per i partenopei), mentre l’esordio rossonero al Franco Ossola avverrà domenica 23 Settembre alle ore 11:00 contro la Roma.

Per assistere alle partite interne del Milan Primavera allo Stadio “Franco Ossola”, si potrà accedere solo nel settore tribuna con questi prezzi:

TRIBUNISSIMA – 10,00 €. TRIBUNA CENTRALE – 7,00 €. TRIBUNA LATERALE – 5,00 €.

QUESTO IL CALENDARIO DEI ROSSONERI AL “FRANCO OSSOLA”