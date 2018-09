Mille euro per operare la gatta salvata dal fiume. Cat Village chiede aiuto

Nuovi aggiornamenti sulla situazione di Clodette, la gatta lanciata nel fiume e salvata da un canoista di passaggio nel Ticino.

Il chirurgo e l’ortopedico hanno esaminato attentamente la cartella clinica di Clodette e sono giunti alla conclusione che la gatta sfortunata deve fare un intervento più complesso del previsto.

«Oltre al bacino da sistemare, ha anche una compressione vertebrale a livello lombo sacrale che le crea grossi problemi di sciatalgia. – spiega Elisa Lenzotti dell’associazione Cat Village – A quanto pare aveva già dei problemi ancora prima di essere buttata in acqua».

Dovrà quindi fare due operazioni in una, e verrà operata giovedì mattina. Per questo Cat Village chiede una mano agli amanti degli animali: «Poi pubblicheremo giovedi il preventivo che si aggira intorno ai 1000,00 euro.

I dottori hanno preso molto a cuore il suo caso e ci sono venuti incontro in tutti i modi».

Per chi volesse dare una mano, può aderire al teaming donando un euro al mese

https://www.teaming.net/

oppure acquistando libri usati

https://www.facebook.com/Leggere-un-libro-aiuta-un-amico-248135315834328/

e prenotare la propria partecipazione al Nutella Party di domenica 16 settembre, per darle il bentornato dopo l’operazione.