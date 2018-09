Ministero dei trasporti: in Lombardia massima attenzione ai passaggi a livello

E’ all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il problema, emerso in questi giorni in Lombardia, di passaggi a livello rimasti aperti durante il transito di treni.

“Da subito il Ministero si è attivato per capire le cause e intervenire – scrive in una nota il Ministero – Si tratta di passaggi a livello la cui tecnologia è in fase di ammodernamento, e per questo il Ministero ha dato immediatamente ulteriore impulso a Rfi di intervenire con tempismo”.

La società della rete ferroviaria è a lavoro e assicura tempi brevi per aggiornare i sistemi di funzionamento dei passaggi a livello, in modo da evitare altri episodi come quello avvenuto negli scorsi giorni a Capralba (Cremona).

Il gestore dell’infrastruttura, su richiesta del Mit, ha chiarito che, nonostante la giustificata percezione di pericolo da parte della popolazione, sia nel caso del passaggio a livello di Capralba che per quello di Castelleone, non sono mai venuti meno gli standard di sicurezza.

Secondo il Ministero non ci sono problemi: “Si tratta infatti di passaggi a livello con tecnologie ormai obsolete, ma ben funzionanti – si legge nella nota del Mit – I treni transitano a una velocità così ridotta da portare, talvolta, alla riapertura delle sbarre in concomitanza con il passaggio del convoglio. Senza che questo però costituisca un pericolo reale né per i passeggeri né per gli automobilisti”.