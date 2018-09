Miss Italia, saranno 33 le miss finaliste. La besnatese Sofia resta in gara

Saranno 33, e non 30 come previsto inizialmente, le finaliste di Miss Italia 2018 che si contenderanno il titolo lunedì 17 settembre a Milano, in diretta su La7 con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. La patron del concorso Patrizia Mirigliani ha esaminato la possibilità di ammettere alla gara anche le riserve “visto il livello alto delle ultime 60 prefinaliste”, ha spiegato.

La campana Benedetta Santoro, che era stata promossa tra le 33, si è ritirata dal concorso per motivi personali e al suo posto è subentrata Valeria Capelli del Friuli Venezia Giulia.

Tra di loro, come abbiamo visto, ci sarò anche Sofia Belli, 18 anni, che abita a Besnate.