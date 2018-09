Mobilità sostenibile: oggi teoria e pratica in chiave saronnese

La mobilità sostenibile vista in chiave Saronnese: domani sabato 22 settembre sarà il momento clou della European Mobility Week seguita in prima linea dall’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni.

Le iniziative della European Mobility Week sono partite sabato 16 con la Strasaronno, la biciclettata Fiab e la camminata lungo la strada cavallina nel parco del Lura.

Domani pèrò si entra nel vivo con progetti e tanta pratica: alle 10.30 i sindaci presenteranno ai cittadini il progetto CicloMetropolitana Saronnese, le molteplici azioni, rivolte anche alle scuole e tutte le infrastrutture previste. Il progetto ha ricevuto il finanziamento dal Ministero dell’Ambiente di 1 milione di euro e prevede numerose azioni proprie del concetto di intermodalità del trasporto.

Ma non solo. Dalle 10.30 alle 17.30 sul viale del Santuario, saranno esposti dei pannelli esplicativi del progetto. Saranno in esposizione anche le automobili elettriche e si potranno guidare.

Sono auto silenziose, di ogni tipo e cilindrata, che non emettono gas inquinanti e su cui l’Europa sta puntando per il futuro. Evai, partner di progetto, spiegherà come funziona il carsharing elettrico, già presente a Saronno vicino alla stazione. Saranno proposti anche corsi di guida ecologica per imparare come guidare con più sicurezza, risparmiando carburante e gomme e inquinando di meno. Non solo per neopatentati, ma soprattutto per chi una patente ce l’ha da molti anni e ha bisogno di aggiornarsi. Sarà possibile anche vedere e provare le biciclette elettriche fabbricate a Saronno dalla Fulgur. Sono bici innovative dotate di un motorino che aiuta a pedalare in salita o nei lunghi percorsi. Ottimo per coloro a cui piace usare la bici, anche quando non sono ben allenati. Gran finale con l’associazione Circola che propone una pedalata amatoriale verso Villa Litta a Lainate, con ritrovo in viale del Santuario, alle 14.30. “L’amministrazione di Saronno – conclude l’assessore Dario Lonardoni – si sta impegnando a trecentosessanta gradi sul tema della riduzione del traffico e degli inquinanti, consapevole che solo attraverso una pluralità di azioni e infrastrutture, coordinate con tutti i comuni del Saronnese e un coinvolgimento costante dei cittadini, sarà possibile raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti.”