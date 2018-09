Mondo azienda e attenzione verso la comunità

Questa settimana protagonista della nostra case history è TD Group, realtà aziendale che opera da più di vent’anni nei settori dei servizi integrati per le imprese e per la comunità. E proprio l’attenzione per la comunità, ha spinto l’azienda a donare al Comune di Varese, due idropulitrici che ora sono in dotazione alla squadra antidegrado.

L’articolo ha suscitato grande interesse, tanto da essere letto, nelle prime 24 ore da oltre 2.000 persone. A rafforzare la comunicazione hanno pensato un video dimostrativo del primo utilizzo delle apparecchiature ai Giardini Estensi e il post Facebook, che ha raggiunto 57.033 persone ed è stato condiviso 13 volte.

Notizie, video e gallerie fotografiche garantiscono la massima visibilità in uno spazio ben visibile anche sulla Home Page del giornale e sono strumenti per raccontare la propria azienda attraverso le parole e attraverso le immagini.