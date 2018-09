Da Guerritore a Pisu, ecco chi leggerà l’Isola del Tesoro a Nature Urbane

Sarà Monica Guerritore, una delle incontrastate regine del teatro italiano, a inaugurare venerdì 21 settembre alle 18.30 ai Giardini Estensi, il viaggio a puntate che quest’anno porterà nel mondo de L’Isola del Tesoro di Stevenson, tra flutti spumeggianti, sangue versato e isole lontane.

La rassegna si intitola “A vele spiegate” e, come è successo per il Barone Rampante di Italo Calvino nel 2017, sarà un viaggio a puntate con il capolavoro di Stevenson che verrà letto nella cornice dei parchi cittadini, del Lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.

Dieci attori diversi racconteranno, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo, un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint. Una narrazione che da forma e voce a quel mondo immaginario e al tempo stesso assolutamente reale creato da Stevenson attraverso flutti spumeggianti, sangue versato e isole lontane: un percorso di formazione e un grande affresco di umanità in cui il confine tra il bene e il male non è mai completamente segnato. Un mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte dell’immaginario di tutti noi.

Dopo l’appuntamento con Monica Guerritore ai giardini Estensi venerdì 21, il viaggio proseguirà all’isolino Virginia: che vedrà protagonista, sabato 22 settembre, Massimo Popolizio che torna a Varese dopo la recente interpretazione al Festival Tra Sacro e Sacro Monte. Giobbe Covatta, attore e scrittore poliedrico, animerà invece le rive del Lago di Varese al Parco Zanzi domenica 23, mentre Lella Costa, già ospite nella scorsa edizione, farà tappa al Parco di Villa Mirabello giovedì 27 settembre.

Villa Panza ospiterà David Riondino venerdì 28, e il Campo dei Fiori, con i suoi panorami, vedrà in scena Mario Perrotta, artista e drammaturgo pluripremiato, impegnato su diversi fronti di teatro civile.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa. Coinvolti nella rassegna saranno infatti anche tre giovani attori del Piccolo: Lucia Marinsalta, Lorenzo De Maria e Simone Tangolo saranno rispettivamente a Villa Toeplitz il 24 settembre, alle Ville Ponti il 25 settembre e a Villa Mylius il 26 settembre.

Il gran finale sarà di nuovo ai Giardini Estensi domenica 30 settembre: a concludere il percorso sarà Max Pisu che tutti ricordano per le sue interpretazioni dei personaggi di Zelig, primo fra tutti Tarcisio, il giovane dell’oratorio. nel frattempo però, soprattutto in questi ultimi anni Pisu ha intrapreso un percorso teatrale che lo ha portato sui palcoscenici italiani in apprezzate produzioni di prosa.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero; per sabato 22 all’Isolino Virginia e per sabato 28 al Campo dei Fiori è obbligatoria la prenotazione ed è previsto un servizio di bus navetta.

la seconda edizione del festival Nature Urbane si svolgerà a Varese dal 20 al 30 settembre. Sul sito www.natureurbane.it è possibile trovare tutte le informazioni e il programma.

La partecipazione a tutti gli eventi di Nature Urbane e i servizi di trasporto speciali per raggiungere i luoghi del Festival sono gratuiti. Solo per alcuni eventi sarà necessaria la prenotazione

La prenotazione sarà necessaria solo per le visite guidate ai parchi delle ville private e alle ville e ai Giardini pubblici, per i percorsi tra arte e natura, per le attività che si svolgeranno nel sito patrimonio dell’Unesco dell’Isolino Virginia e per le letture al Campo dei Fiori.