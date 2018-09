Motori accesi al Ciglione per la 5a tappa dell’Italiano Prestige

Ci sono anche una decina di piloti stranieri tra i 170 iscritti alle gare in programma al crossodromo del Ciglione di Malpensa nel fine settimana dell’8 e 9 settembre. Le competizioni sono valide per la quinta tappa del Campionato Italiano Motocross Prestige per le classi MX1 (450 cc) e MX2 (250 cc).

All’interno delle categorie principali i piloti si dividono in Elite, Fast, 300 e alcuni partecipano al monomarca XZ Yamaha: suddivisioni che permettono di dare vita a “gare nella gara” e in questo modo di dare ulteriore spettacolo per il pubblico appassionato di ruote artigliate.

Come di consueto, il Motoclub MV di Gallarate – che gestisce l’impianto di Cardano al Campo – ha lavorato con attenzione al tracciato, in modo da garantire un campo di gara in condizioni perfette. Sabato sono in programma sia le prove libere sia quelle ufficiali mentre domenica si disputeranno le gare (una per cilindrata) e la superfinale aperta ai migliori venti di ogni classifica.

La MX1, classe regina, non dovrebbe avere scossoni di classifica anche perché il leader Alessandro Lupino (Kawasaki – Fiamme Oro) ha un vantaggio molto largo sui principale inseguitori, gli hondisti Stefano Pezzuto (Val San Martino) e Davide De Bortoli (Gaerne). Lupino, laziale di Viterbo, potrebbe dunque festeggiare in anticipo la vittoria del campionato. Tra i piloti della classifica Fast in testa Riccardo Righi su Husqvarna, anch’egli con ampio margine; meno semplice la situazione per il leader della categoria 300, Davide Bertugli, su un’altra Husqvarna.

Ben più aperta la lotta in MX2, dove il campione in carica Michele Cervellin (Yamaha – Fiamme Oro) è tornato in testa dopo la gara di Castellarano superando il compagno di squadra Simone Furlotti, con Andrea Zanotti (Husqvarna – San Marino) ora secondo. Attenzione però al team SM Action presente al gran completo con Mantovani, Manucci e l0 svedese Ostlund.

Tra i “Fast” è lotta aperta in classifica tra Andrea Adamo, Michael Mercandino, Ismaele Guarise e Manuel Ulivi, con quest’ultimo in testa al Challenge Yamaha, avanti di un punto su Felix Vaja.

Tra i varesini saranno al cancello di partenza in MX1 i vari Davide Bonini, Simone Croci (Ktm) e Maurizio Diotto (Husqvarna) mentre Deghi, Cislaghi e altri si misureranno con la MX2. Il gruppo straniero è ben rappresentato e ha nel britannico Tinkler uno dei massimi rappresentanti.