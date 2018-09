“Movie rider 2018” anima la zona delle stazioni con musica e teatro

Ultimo appuntamento per “Movie rider 2018″, curato dall’associazione Film Studio di Varese.

Sabato 8 settembre l’associazione culturale Karakorum Teatro e l’associazione Black & Blue animeranno con musica, cinema e teatro la zona delle stazioni di Varese.

Dalle 19 si animerà il sottopasso delle stazioni con “Club 27” di Ippolito Chiarello e il suo “Barbonaggio Teatrale“. Il Barbonaggio teatrale è una modalità di proposta artistica che propone i suoi spettacoli per strada o luoghi non teatrali, su un palchetto, vendendoli a pezzi.

L’artista ha stabilito un prezzo per ogni porzione del suo spettacolo ha fatto un listino e lo distribuisce al pubblico di passaggio. lo spettatore sceglie il pezzo che vuole sentire, lo paga e l’artista si esibisce, cercando anche di spiegare il senso di questa esperienza.

Alle 21.30 “There Will Be Blood” in concerto sul tetto del Carrefour.

I TWBB dal 2009 suonano una sorta di “blues crudo” che prende spunto dai classici del delta del Mississippi ma trova la propria strada scorrendo attraverso la contaminazione di differenti sound e generi dal blues più classico, al rock and roll, al funk/soul, al gospel, allo stoner fino al country & western la band rimodella il proprio sound verso nuovi orizzonti, senza perdere i riff, le batterie potenti e i ritornelli coinvolgenti che il pubblico ha sempre apprezzato.

A seguire una selezione di cortometraggi proiettati in collaborazione con Cortisonici Film Festival Varese.

Ingresso libero.