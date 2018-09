Il Movimento federalista europeo si interroga su nazionalismo e sovranismo

Per la ripresa delle attività della sezione varesina, i Movimento Federalista Europeo (MFE) convoca un’assemblea aperta a tutti, l’appuntamento è per lunedì 17 settembre alle ore 21 presso la Sede provinciale delle Acli in via Speri della Chiesa 9 a Varese.

«Sarà occasione – spiegano gli organizzatori – per discutere della drammatica attualità di un’Italia e un’Europa assediate dall’ondata nazionalista che ormai apertamente sfida la sopravvivenza del modello dell’Unione europea, con un un attacco deliberato alla democrazia e ai suoi valori universali. Il progetto europeo non può essere dato per scontato, al bivio tra la realizzazione dell’Europa di Ventotene e la disgregazione del sogno europeo.

L’MFE sarà impegnato nei prossimi mesi per promuovere un’Europa sovrana democratica e federale anche attraverso due progetti aperti a tutte le realtà europeiste che verranno presentati durante l’assemblea.

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI EUROPEI

L’obiettivo è offrire uno spunto per discutere del futuro dell’Italia e dell’Europa e raccogliere le opinioni sulla Federazione europea attraverso un questionario disponibile anche online. Durante l’assemblea sarà possibile compilare il questionario e si parlerà anche di ulteriori occasioni per diffonderlo e promuovere il dibattito sul futuro dell’Europa. Rete per un’Italia europea in un’Europa federale intende raccogliere tutti coloro che vogliono dare un contributo per difendere l’Italia e l’Europa dall’avanzata della del sovranismo (qui l’appello). Anche a Varese vogliamo lavorare insieme a tutti coloro che credono nell’Europa democratica, solidale e federale di Ventotene. Inoltre si parlerà anche delle prossime iniziative da mettere in campo a livello locale e in particolare: un evento che riprenda l’iniziativa su “Un’Europa federale come risposta ai nazionalismi” organizzato durante la campagna elettorale per confrontarsi con le forze politiche sul futuro dell’Europa e del rapporto con il nostro Paese un evento rivolto ai giovani, in cui dare spazio all’esperienza fatta da un gruppo di ragazzi che hanno partecipato all’European Youth Event a Strasburgo e alla campagna istituzionale del Parlamento europeo “this time I’m voting” (maggiori informazioni e adesioni qui)