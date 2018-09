Musica, balli e spettacoli: con la nuova Mojiteria l’estate dura tutto l’anno

Reduci dal successo di Latinfiexpo 2018 il 28 settembre Yarin Moroni & Valerio Sassone, già titolari della Mojiteria di Legnano, inaugurano un nuovo locale a Cerro Maggiore: protagonista la musica tropicale, concerti, fiumi di Mojito e l’inizio di una nuova avventura.

Il locale, ispirato dall’atmosfera alla Tim Burton e dai magnetismi di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, avrà come tema conduttore per la stagione autunno/inverno 2018-2019 “La vida es un carnaval”: popoli diversi che si prendono per mano in una sorta di “Expo musicale”.

Questo ambizioso progetto nasce, 4 anni dopo l’apertura del locale di Legnano e la contemporanea permanenza di 2 mesi al LATINFIEXPO di Busto Arsizio, dalla partnership di Yarin Moroni con il direttore artistico Valerio Sassone e con la consulenza speciale dello chef Claudio Ceriotti.

Ricca la proposta del ristorante, sempre a disposizione per tutto l’arco della notte, con menu di tanti Paesi: Giamaica, Argentina, Martinica, Perù, Santo Domingo, Messico, Bahamas, e Trinidad (Maracas Bay). Diverse le opzioni extra pensate dallo staff de “La Mojteria”: servizio di noleggio di limousine, convenzione per il pernottamento in hotel per chi viene da lontano, l’immancabile linea di collegamento con bus navetta e tanti altri servizi che verranno comunicati in occasione dei vari eventi.

Cenare o pranzare alla “Mojiteria Show & Restaurant” unirà il piacere del cibo alla musica ed al ballo. La domenica, in particolare, si potrà assistere allo spettacolo “cubanissimo”: uno straordinario ensemble di artisti ricrea fedelmente i mitici show del tropicana di Cuba, con le ballerine note come le “dee di carne”, da tempo rinomate in tutto il mondo per la loro sensualità, che offriranno uno spettacolo di musica, paillettes e piume come a Parigi, New York e Las Vegas. Ogni sera intrattenimento musicale al pianoforte con la mitica drag queen Yousi.

Orari di apertura

Giovedì, Venerdì e Sabato: cena con spettacolo, dalle 19.30 alle 3.00

Domenica: dalle 19.30 fino alla 01:00.