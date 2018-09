Nasce la Varese Atletica, “santa alleanza” per il settore maschile

Il rinnovamento del campo di atletica di Calcinate degli Origoni porta con sé anche la nascita di una nuova e ambiziosa società, creata con l’obiettivo di unificare sotto un’unica bandiera un bel pezzo del movimento maschile dell’alta provincia.

La Varese Atletica ha mosso i primi passi a luglio ma ora sta per entrare in piena attività, grazie alla definizione del consiglio direttivo e alla prima “chiamata” dedicata alle categorie dei più piccoli (ragazzi e cadetti), per i quali l’appuntamento è stato fissato per venerdì 28 (ore 17) per il via degli allenamenti.

Il consiglio direttivo

Ma il focus del nuovo club è un altro, le categorie maggiori, come spiega il presidente del sodalizio, Emanuele Calveri: «Già da alcuni anni gli atleti di Gavirate, Malnate, Tradate e Arcisate formano squadre miste nelle categorie Juniores, Promesse e Assoluti.

Con la nascita di Varese Atletica l’obiettivo è proprio quello di rendere ufficiale questa collaborazione e portarla nel capoluogo sfruttando anche le potenzialità dell’area di Calcinate degli Origoni che farà da cuore sportivo dell’iniziativa». Senza però fagocitare le singole realtà: «Gli atleti continueranno a seguire i programmi di allenamento personali nelle strutture che utilizzano attualmente» spiega Calveri che per il momento preferisce non addentrarsi nelle previsioni sul numero di tesserati e sulla formazione dello staff tecnico. Staff però del quale si conosce già qualche nome a partire da quello di Silvano Danzi, storico coach varesino che ha lavorato a lungo anche con la Nazionale.

Fatto invece il consiglio direttivo che, oltre a Calveri, è formato dal vulcanico Carmine Pirrella (presidente dell’Atletica Gavirate), da Luciano Genovese (numero uno dello Sci Nordico Varese) e dagli ex atleti Fabio Ossola e Mimmo Cutuli.

La Varese Atletica ha inoltre stretto una alleanza con un’altra importante realtà cittadina, la NAV (Nuova Atletica Varese) che si occupa del settore femminile: le due società collaboreranno strettamente per l’avviamento degli atleti più piccoli, anche grazie a tecnici che lavorano in entrambe le realtà.