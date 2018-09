Nozze “Bollywood” sul lago, tra gli invitati Elton John e Madonna

Dopo un’estate sotto i riflettori – con la vacanza in casa Clooney di Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, le giornate di relax di Cristiano Ronaldo e della sua famiglia e le riprese del film Murder Mystery con Jannifer Aniston e Adam Sandler – il Lago di Como non abbandona il suo ruolo di destinazione italiana prediletta dai vip e si prepara a un autunno con nuove presenze da copertina.

Questa volta, il grande evento che porterà sul Lario alcuni personaggi amatissimi dai fan di tutto il mondo, è un matrimonio indiano: quello tra l’attrice e modella Deepika Padukone e il “collega” Ranveer Singh, entrambi famosissimi e seguitissimi nel mondo di Bollywood (per avere un’idea: soltanto il profilo Istagram di Deepika conta oltre 26 milioni di follower 24,6 milioni quello di Twitter).

Le nozze sono state fissate il prossimo 10 novembre in una villa sul Lago e tra gli ospiti, secondo alcune indiscrezioni pubblicate dalla stampa indiana, sarebbero attesi anche Madonna ed Elton John.

Oltre alle nozze “bollywoodiane” in arrivo, c’è fermento proprio in questi giorni anche per un altro ricevimento che ha blindato per l’intera Villa Olmo. Il Comune di Como ha reso noto che da oggi, fino al 26 settembre la dimora e parte del parco saranno chiusi al pubblico per consentire lo svolgimento di un evento privato con la partecipazione di circa 600 ospiti da tutto il mondo.

Si tratterebbe, come approfondito dal sito locale di informazioni QuiComo, della festa di fidanzamento della figlia di Mukesh Ambani, imprenditore indiano del settore petrolifero e uno degli uomini più ricchi al mondo secondo la rivista Forbes.

Il periodo di chiusura della Villa è stato disposto per consentire le operazioni di allestimento e disallestimento. “Il passaggio pedonale – precisa il comune – sarà consentito lungo la fascia a lago del parco, con eccezione dalle ore 17 di sabato 22 settembre alle ore 8 di domenica 23 settembre in cui è prevista l’interdizione completa del parco. La concessione di questi spazi comporterà per il Comune un introito di circa 280 mila euro (iva compresa)”.