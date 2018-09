1.897 le persone identificate, 613 gli stranieri di cui 4 irregolari, 61 minori, di cui 12 stranieri. 52 le contravvenzioni elevate, 2 arresti, 31 denunce in stato di libertà, di cui 2 nei confronti di minorenni, 525 il numero delle pattuglie in stazione, 358 treni scortati.

Questi sono i numeri del lavoro della Polizia Ferroviaria in Lombardia, durante la scorsa settimana.

In particolare, un italiano di 44 anni è stato sorpreso da una pattuglia della Polizia Ferroviaria, in servizio alla Stazione di Milano Centrale, a infastidire con prepotenza i viaggiatori intenti ad acquistare i biglietti dalle emettitrici automatiche, chiedendo denaro in cambio di assistenza. Sprovvisto di documenti, una volta identificato, l’uomo è risultato contravventore agli obblighi della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto, per tale ragione è stato arrestato.

Di 26 anni è una cittadina bosniaca che, nel corso dei numerosi controlli presso la Stazione ferroviaria di Milano Centrale, è stata arrestata in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.