Nuova fase dei lavori in centro: modifiche alla viabilità in via dei Martiri

E’ scattata da questa mattina l’8° fase dei lavori di rifacimento delle condutture del gas nel centro storico di Vedano OLona, con una nuova regolamentazione provvisoria della circolazione stradale.

Questa ulteriore fase vede il cantiere concentrato in via dei Martiri.

Da lunedì 17 settembre fino a giovedì 20 settembre in via dei Martiri dall’intersezione via Roma all’intersezione via Papa Innocenzo è istituito divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata ambo i lati; è istituito divieto di circolazione.

E’ consentita la circolazione dei soli veicoli dei residenti nel tratto di strada interessato alla sospensione della circolazione stradale: i veicoli dovranno circolare a passo d’uomo con doppio senso di marcia da e verso via Papa Innocenzo.

Compatibilmente con l’esecuzione dei lavori è permessa la circolazione di pedoni e velocipedi che dovrà avvenire in condizioni di massima sicurezza. A questo fine la ditta esecutrice predisporrà adeguato percorso ben segnalato.

