Nuove pratiche di accoglienza e relazione educativa

La nostra cooperativa ha commissionato lo scorso ottobre al dipartimento di psicologia dell’Università di Milano Bicocca un progetto per sviluppare e realizzare nuove pratiche d’accoglienza e di relazione educativa all’interno del Villaggio di Morosolo. Questo progetto è stato affidato al Prof. Lorenzo Montali.

Professor Montali, quali sono gli interventi più significativi del “nuovo corso”?

L’esigenza è stata quella di dotarsi di nuovi strumenti e modalità di lavoro che rispondano sia ai cambiamenti dell’utenza – penso al numero crescente di minori stranieri non accompagnati – sia all’esigenza di offrire un supporto educativo sempre più qualificato. Una prima azione è stata quella di rafforzare l’equipe psicologica: ora al Villaggio lavorano tre psicologi che assicurano una copertura quotidiana delle diverse esigenze che si possono presentare e che offrono aiuto e consulenza sia agli operatori sia agli ospiti che ci vivono.

Ovvero bambini, ragazze e ragazzi. Cosa è cambiato per loro?

Abbiamo progettato diverse nuove attività, con l’obiettivo di rafforzare le loro capacità espressive e di socializzazione. A giugno sono partiti, anche grazie al fondamentale contributo di SOS Italia, tre laboratori, che dureranno diversi mesi, con attività di arte terapia rivolte in particolare alle bambine ai bambini più piccoli, di teatro e di musica. I laboratori, tenuti da professionisti esterni con il supporto dei nostri educatori, sono stati progettati come mezzi efficaci di auto-espressione, capaci di offrire anche sollievo da emozioni eccessive o negative, arricchire la vita quotidiana e favorire un percorso di cambiamento personale.

Si parla anche di apertura al territorio, in cosa consiste?

Un primo passo è l’apertura del Villaggio ad amici e compagni dei nostri ospiti, così come a tutti i bambini del territorio, con eventi come la castagnata d’autunno che stiamo organizzando. Ma moltissime sono le attività che possono essere ancora pensate e realizzate, perché il Villaggio è una realtà viva e in continuo mutamento, che trova la sua forza nella capacità di aprirsi al nuovo e di dare risposte innovative ai bisogni e alle sfide educative che ci pongono i nostri giovani ospiti.