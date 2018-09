Open Fiber a Busto Arsizio, la fibra ottica ha già raggiunto il 50% della città

Ci sono già migliaia di chilometri di fibra ottica che scorrono sotto l’asfalto di Busto Arsizio. I lavori di Open Fiber per cablare con una nuova rete tutta la città sono infatti in corso ed entro la fine dell’estate 2019 la nuova infrastruttura sarà ultimata e pienamente operativa.

Già oggi, comunque, il lavoro fatto da aprile è tanto. Open Fiber fa sapere infatti che la posa dei cavi ha raggiunto ormai quasi il 50% della città: La zona nord è praticamente conclusa e attualmente si sta lavorando sulle aree ad est e quelle più centrali. Nelle prossime settimane si passerà poi alle zone più meridionali e, alla fine, quelle più ad ovest. Nel frattempo nelle aree più a nord sono iniziati anche i ripristini definitivi delle strade.

Il cemento che viene posato una volta inseriti i cavi di fibra ottica è infatti temporaneo e serve da un lato a rendere immediatamente fruibile la strada e dall’altro a permettere al terreno di stabilizzarsi. Servono più o meno tre mesi di tempo e, una volta passato questo tempo, le ferite nelle strade vengono ricoperte con altro asfalto in modo che nulla si veda più.

Ma non bisognerà aspettare che tutti i 17.000 chilometri di cavi siano posati per navigare con velocità fino ad 1 giga al secondo. Openfiber infatti accenderà la rete a zone, man mano che la saranno raggiunte le abitazioni. Il primo step avverrà quando saranno cablate il 30% delle utenze previste dal progetto e questo significa che la prima parte della rete potrebbe essere accesa già in autunno. Per navigare con la fibra ottica, però, bisognerà aspettare che gli operatori che hanno contratti in essere con Open Fiber si attivino: l’azienda infatti non vende ai clienti finali ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso della connettività.