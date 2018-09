Openjobmetis a “casa Caja” per sfidare Torino

La bella e netta vittoria nel Trofeo Lombardia ha alzato il morale del precampionato della Pallacanestro Varese – lo ha sottolineato anche Pablo Bertone nel giorno della sua presentazione – ma naturalmente è stata solo una tappa di questo lungo cammino estivo in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Questa sera, mercoledì 12 settembre alle ore 20, Ferrero e compagni sono chiamati a un nuovo appuntamento amichevole, il “Memorial Di Bella” di Pavia, gara che rappresenta un ritorno a casa per Attilio Caja. L’allenatore biancorosso è nato proprio nella città in riva al Ticino e con la squadra locale si è affacciato per la prima volta sul palcoscenico del grande basket nazionale.

Motivo in più per fare bene quindi, anche perché di fronte a Varese ci sarà la Fiat Torino del “santone” Larry Brown, il coach americano capace di vincere sia la NCAA sia la NBA, vera e propria attrazione di quest’estate italiana sottocanestro. L’impressione – soppesando le partite giocate fino a qui – è che la Openjobmetis sia più avanti nella preparazione dei gialloblu torinesi, costretti a qualche variazione in corsa sul mercato per via della rinuncia a Royce White, il conseguente ritorno di Jamil Wilson e il successivo acquisto della potenziale stella Tyshawn Taylor (numero 41 del draft NBA 2012).

Caja dovrà di nuovo fare a meno di Avramovic, sempre impegnato con la nazionale serba, ma il pieno recupero di Bertone e la presenza di Borsato permettono ai biancorossi di essere coperti anche nel ruolo di guardia. Posizione in cui, tra l’altro, Matteo Tambone può comunque dire la sua accanto a Moore.

La Fiat sarà senza Wilson e ha in forse McAdoo (problema alla caviglia) e Taylor che però potrebbe sfruttare il Memorial Di Bella per esordire con i nuovi compagni.