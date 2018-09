Il paese si colora: è iniziata la settimana del Palio Vedanese

Dopo tanti mesi di incontri, discussioni e preparativi è finalmente arrivato il momento del primo Palio dei Rioni di Vedano Olona.

Dal Centro paese a Fondo Campagna, dal Perseghett alla Baraggia, è tutto un fiorire di addobbi colorati (ogni rione è caratterizzato da un colore) e di preparativi per la sfilata in costume di inizio 1900 che attraverserà le vie del paese.

«L’idea è nata poco più di un anno e mezzo fa – spiega Marco Zago, che coordina il Comitato dei Rioni – ci siamo presentati ai vedanesi alla Festa di San Maurizio dell’anno scorso e questo primo anno è stato dedicato a spiegare alle persone di cosa si trattava, a raccogliere idee e proposte e ad organizzare una manifestazione che vede la luce quest’anno ma che speriamo possa crescere sempre di più, fino a diventare un momento di coinvolgimento dell’intera comunità. Sarà una prima edizione ancora un po’ di rodaggio, ma siamo contenti perché siamo riusciti a dare vita ad un’idea e abbiamo coinvolto tante persone che si sono impegnate per creare un momento per tutto il paese».

La gara sarà costituita dalla competizione per gli addobbi più belli e da una caccia al tesoro. Al rione vincitore verrà consegnato il palio realizzato dall’artista Michele Battistella.

La manifestazione si svolgerà con diversi momenti in questo fine settimana dal 21 al 23 settembre, in concomitanza con le celebrazioni del patrono San Maurizio.

Ecco il programma:

Venerdì 21 settembre alle 20, in piazzetta della Pace ( in Villa Aliverti in caso di maltempo) si terrà la cerimonia di apertura, con la presentazione dei rioni e del “palio” dell’artista Michele Battistella. La serata, condotta la Lia Locatelli, si concluderà con un brindisi offerto a tutti i presenti.

Sabato 22 settembre la giuria farà il giro del paese per ammirare e valutare gli addobbi, mentre per tutta la giornata – dalle 8 alle 18 – si svolgerà la Caccia al tesoro, valevole come prova per il punteggio finale.

Domenica 23 settembre alle 14.30 la Sfilata dei rioni per le vie del paese, dalla piazzetta della Pace a piazza San Maurizio, aperta dalla Filarmonica Ponchielli.

Alle 17.30, in piazza San Maurizio, la cerimonia di premiazione condotta da Lia Locatelli. Il Rione vincitore del “1°Palio di Vedano” riceverà l’opera di Michele Battistella che conserverà sino alla successiva edizione.

«Invito tutti i vedanesi a partecipare al Palio – conclude Marco Zago – Anche solo indossando un capo del colore del proprio Rione durante i tre giorni della Festa del Patrono o anche un semplice nastro al polso. L’importante è esserci e fare sentire la propria presenza facendo il tifo per i propri “colori”».