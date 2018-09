Paolo Berizzi racconta “NaziItalia” alla Cuac

Il giornalista Paolo Berizzi sarà ospite venerdì 14 settembre al circolo Arci Cuac, a Gallarate.

Berizzi presenta “NaziItalia”, viaggio tra comunità e gruppi nazifascisti in Italia. All’iniziativa – che punto al “contrasto ai neofascismi e neonazismi che ormai proliferano in Italia e in tutta Europa” – parteciperanno anche Gennaro Gatto (Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre) e Umberto Colombo (segretario generale Cgil Varese).

Appuntamento venerdì alle 21, alla sede della Cuac in via Torino 64 a Gallarate. L’incontro è organizzato dalla Cuac con Anni Gallarate.