Parchi gioco inclusivi: la Regione stanzia un milione di euro

Un milione di euro a fondo perduto per i Comuni o le Unioni di Comuni (da 10 a 30 mila abitanti) per eliminare le barriere architettoniche nei parchi e per installare strutture di gioco e sport fruibili anche dai minori disabili.

È quanto ha stanziato Regione Lombardia dopo l’incontro con gli Enti locali e con Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità onlus: « Quello che per un ragazzo può sembrare un bene superfluo, come per esempio una piccola pavimentazione antisdrucciolo – ha commentato Stefano Bolognini assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità – per un bambino portatore di disabilità diventa un’opportunità preziosa, se non irrinunciabile, che vogliamo diffondere».

I progetti ammessi saranno finanziati sino ad esaurimento delle risorse e ad ognuno sarà riconosciuto un importo compreso fra 10 e 25.000 euro.

Testimonial della campagna sarà Arianna Talamona, 24enne campionessa paralimpica di nuoto