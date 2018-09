Partenza sprint per il Ferraris: nuovi indirizzi e festa degli ex

Il capitano della Pallacanestro Ferrero, l’ex portiere Marco Ballotta, attuale dirigente del Varese Calcio. Ma anche il campione di canottaggio Pierpaolo Frattini, il segretario provinciale del CONI Marco Caccianiga e l’assessore allo sport del Comune Dino De Simone. Campioni di oggi e di ieri sono arrivati in via Sorrisole a Varese per dare il benvenuto ai primi iscritti del liceo sportivo targato Ferraris. Trentuno iscritti che hanno iniziato oggi, insieme ai compagni dei percorsi tradizionale, scienze applicate e quadriennale, tutti convocati a uno a uno dal dirigente Giuseppe Carcano che così li ha smistati nelle diverse sezioni affidandoli ai propri docenti.

E mentre l’anno scolastico inizia, fuori dalle aule l’associazione Alumni Ferraris pensa giù al primo appuntamento ufficiale per ex e nuovi studenti, fuori dalle mura liceali.

L’appuntamento è per il 29 settembre Grand Hotel Palace di Varese. L’ALUMNI NIGHT sarà una serata per ritrovarsi e progettare nuove iniziative in modo simpatico, condividendo una apericena con ricco buffet e della bella musica di un super DJ SET.

La serata avrà un costo di 20 euro in prevendita fino al 27 settembre scrivendo a info@alumniliceoferraris.it mentre l’acquisto la sera stessa costerà 25 euro. L’evento è aperto a tutti gli ex studenti e amici.

Quale sarà la classe più numerosa?